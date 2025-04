Playoffs: Ingolstadt droht das Aus gegen Kölner Haie

Ist der Traum vom Finale für den ERC Ingolstadt schon bald ausgeträumt? Der Meisterschaftsfavorit und Hauptrundenmeister unterlag bei den Kölner Haien mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) und liegt nun in der Best-Of-Seven-Serie im Playoff-Halbfinale mit 1:3 zurück. Den Kölnern fehlt nur noch ein Erfolg zum Finaleinzug.

Köln clever - Ingolstadt hadert

In einer tor- und ereignisarmen Partie am Rhein traf Maximilian Kammerer in der 15. Minute zum 1:0. Die Ingolstädter hatten zwar mehr Torschüsse (45:25), scheiterten aber wie am vergangenen Sonntag an der eigenen Chancenverwertung und dem starken Haie-Schlussmann Julius Hudacek. In der Schlussphase machte der Kanadier Gregor MacLeod (50.) mit dem zweiten Tor alles klar. Der Anschlusstreffer von Leon Huttl (53.) kam zu spät.

Die Panther hatten die Hauptrunde noch überzeugend als Tabellenerster beendet, doch nun droht das Aus. Der achtmalige Deutsche Meister Köln könnte am Freitag (19.00 Uhr) in Ingolstadt den Sack zu machen. Die Oberbayern würden damit den vierten Finaleinzug der Vereinsgeschichte verpassen. 2014 errangen die Schanzer zum ersten und bislang einzigen Mal den nationalen Titel.