DEL-Playoffs: ERC Ingolstadt steht im Halbfinale

Der ERC Ingolstadt steht im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Auch für die anderen beiden bayerischen Klubs sieht es gut aus. München uns Straubing gingen in Spiel fünf mit 3:2 in der Serie in Führung.