Auf Kleinigkeiten kommt es an

Noch keine Entscheidung kann bei den Partien des EHC München bei den Eisbären Berlin, der Augsburger Panther bei der Düsseldorfer EG und beim ERC Ingolstadt zuhause gegen die Kölner Haie fallen.

In der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels liegt der Titelverteidiger aus München mit 2:1 vorne. Trotzdem ist es eine offene Serie. "Wir wissen, was uns in Berlin erwartet“, sagte Trainer Don Jackson. "Es wird zur Sache gehen.“ Die mehrtägige Pause nutzten die Münchner zur Regeneration und zur intensiven Vorbereitung. “Am Ende kommt es auch immer auf die Kleinigkeiten an: Darauf, wer den einen Schritt schneller ist, wer die Zweikämpfe gewinnt und wer die Checks fährt“, glaubt EHC-Stürmer Yasin Ehliz.

Ingolstadt vor ausverkauftem Haus

Die Ingolstädter melden bereits "ausverkauft" für Spiel vier. Zuletzt gab es zwar eine Niederlage in Köln, aber die Oberbayern führen in der Serie mit 2:1 und sind zuversichtlich, den dritten Sieg landen zu können. Thomas Greilinger, mit fünf Scorerpunkten bisher bester Ingolstädter in den Play-offs, soll dabei helfen. Wichtig könnten auch wieder die Überzahl- und Unterzahlsituationen werden. In dieser Statistik hat der ERC die Nase bislang vorne.

Für Augsburg geht es darum, die Serie gegen die DEG auszugleichen. Nach dem 7:1-Sieg in Spiel eins war sich die Mannschaft vielleicht schon zu sicher. Die DEG kam mit zwei Siegen zurück. Beim 3:4 am vergangenen Sonntag war es schon knapp. Nun ist ein Erfolg in Düsseldorf fast schon Pflicht.