DEL-Playoffs: EHC München schlägt eindrucksvoll zurück

Der Hauptrundenerste EHC München deklassierte Außenseiter Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). Damit steht es in den Playoffs jetzt 1:2. Die Straubing Tigers haben im ausverkauften Stadion am Pulverturm vor rund viereinhalb Tausend Fans gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 verloren und liegen auch in der Serie mit 1:2 zurück.

EHC München gelingt Anschluss durch Kantersieg

Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Playoffserie hat sich das Blatt für den EHC München gewendet. Im dritten Duell gegen Bremerhaven dominierte das Team von Trainer Don Jackson, der einige personelle Umstellungen vorgenommen hatte, von Beginn an. Zudem spielte der große Titelfavorit auch seine Stärke, das Überzahlspiel, konsequent aus. Angreifer Trevor Parkes, der das 2:0 erzielte (13. Minute), schoss dabei sein 104. Tor für den EHC. Damit zog der Kanadier mit dem früheren Nationalmannschaftskapitän Michael Wolf gleich. Am Mittwoch findet das vierte Spiel der Serie wieder in Bremerhaven statt.

Straubing Tigers nach Heimniederlage im Rückstand

Matt Lorito (03:08) brachte die Wölfe in Führung. Jason Akeson (09:39) schaffte für die Straubing Tigers den Ausgleichstreffer. Aber Jean-Christophe Beaudin (39:36) machte dann doch noch den Sieg der Gäste klar. Damit steht es nach zuvor je einem Heimsieg der beiden Mannschaften jetzt auch bezüglich der gewonnenen Playoffpartien 1:2. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.

ERC Ingolstadt auf dem Eis

In einer weiteren Partie mit bayerischer Beteiligung spielt der ERC Ingolstadt gegen die Düsseldorfer EG.