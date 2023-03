DEL-Playoff: Straubing Tigers verlieren in Wolfsburg

Der Sieger des Viertelfinalduells zwischen den Straubing Tigers und den Wolfsburg Grizzlys wird in mindestens fünf Spielen ermittelt. Die Tigers unterlagen am Abend den Wolfsburgern in der zweiten Partie der "Best-of-Seven"-Serie mit 1:3. Damit steht es im Playoff nun 1:1 zwischen beiden Teams.

Straubinger Fans mit Bussen in Wolfsburg

Vor rund viereinhalb Tausend Zuschauern in der Wolfsburger Eis Arena, darunter zahlreiche Fans aus Straubing, die unter anderem mit mehreren Bussen nach Niedersachsen gereist waren, traf lediglich Travis Turnbull zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Der alles entscheidende dritte Treffer der Grizzlys fiel, als Straubing in der Schlussphase alles riskierte und Torwart Hunter Miska zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war.

Spiel drei bereits am Sonntag

Spiel drei zwischen den Straubing Tigers und den Wolfsburg Grizzlys steht bereits morgen (Sonntag, 19.3.) auf dem Programm. Das Stadion am Pulverturm in Straubing ist erneut ausverkauft, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

DEL2: EV Landshut unterliegt Ravensburg erneut

In den Playoffs der DEL2 hat der EV Landshut auch das zweite Spiel gegen die Ravensburg Towerstars verloren. Die Baden-Württemberger setzten sich vor knapp 4.300 Zuschauer in der Landshuter Arena mit 4:2 durch. Zwar konnten die Landshuter nach einem 0:3 Rückstand nach dem ersten Drittel im zweiten Abschnitt zum zwischenzeitlichen 2:3 aus ihrer Sicht aufholen, das Spiel aber nicht mehr drehen. In der Playoff-Serie „Best-of-Seven“ sind die Ravensburger nun mit 2:0 in Führung. Beide Teams treffen am Sonntagabend wieder aufeinander.