Eishockey-Drama: Panther unterliegen Köln in der Overtime

Ingolstadt will Spiel sechs unbedingt gewinnen

Die Panther setzten früh Akzente und konnten ihre Torgefährlichkeit in die Waagschale werfen. Von der fehlenden Effizienz, die den ERC noch beim letzten Gastspiel in der Domstadt plagte, war nichts mehr zu sehen. So gingen die Schanzer dann auch durch Austen Keating (7') mit 1:0 in Führung.

Das Team von Mark French konnte zudem durch den Treffer von Wayne Simpson nachlegen und brachte den Großteil der 18.600 Zuschauer in der Kölner Arena zwischenzeitlich zum Schweigen. 14:6 Torschüsse waren ein zusätzlicher Beleg für die Offensivqualitäten der Oberbayern. Doch die Haie gaben sich nicht geschlagen und Moritz Müller weckte die Halle mit seinem Anschlusstreffer wieder auf. Nach dem ersten Drittel führten allerdings die Gäste mit 2:1. Nach dem torlosen mittleren Spielabschnitt waren die Ingolstädter weiter in der Erfolgsspur unterwegs.