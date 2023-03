DEL: Patrick Reimer – Abschied einer deutschen Eishockey-Legende

Nach acht Jahren in Düsseldorf wechselte Reimer an die Noris. Und auch hier sorgte die Nummer 17 – die in Nürnberg nun nicht mehr vergeben wird – gleich in der ersten Saison 2012/13 an der Seite von Stanley-Cup Sieger Steven Reinprecht und dem damaligen Jungspund Yasin Ehliz für Furore im Sturm. Ein Highlight gleich zu Beginn in Nürnberg: Das erste Wintergame im Max-Morlock-Stadion vor 50.000 begeisterten Zuschauern.

Rekorde über Rekorde und olympisches Silber

Der erfolgreichste Torschütze der DEL-Geschichte holte sich am 24. November 2021 mit 798 erzielten Punkten den Scorerrekord der Liga, mittlerweile ist er bei 858 (Stand 09.03.23) angelangt. Als siebter Spieler knackte er die 1.000-Spiele-Marke der DEL, im Moment sind es 1.067. Dreimal wurde er zum Spieler des Jahres in der DEL gekürt – so oft wie kein anderer. Und natürlich ist er auch in Nürnberg unangefochtener DEL-Rekordspieler.

Beim Blick zurück sticht selbstverständlich das Olympiafinale 2018 mit dem Gewinn der Silbermedaille für Reimer heraus: "So was ist nicht vielen Menschen vergönnt, gerade einem deutschen Eishockeyspieler nicht wirklich". Sein Siegtor in der Verlängerung des Viertelfinales gegen Schweden zählt er deshalb zu seinen schönsten und wichtigsten, auch das 2:0 zum "ersten Sieg gegen Russland bei einer WM" 2011. Und: "das letzte Tor an der Brehmstraße". In Halbfinale 2006 erzielte Reimer im Trikot der Düsseldorfer EG das 5:3 im entscheidenden fünften Duell mit den Kölner Haien. Das Finale ging dann verloren. Auch mit den Ice Tigers schaffte es Reimer nie zum Titel, aber das kümmert ihn wenig. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere".

"Früher war mehr Gerumpel"

Denkt Reimer an seine Anfänge, dann resümiert er heute "früher war mehr Gerumpel". Im Vergleich hätten viele jungen Spieler heute schon ein ganz anderes Bewusstsein, was Training, ihre Einstellung und auch die Ernährung angehe. Und natürlich werde das Training heute individuell gestaltet, die Ausbildung der Jugendspieler sei taktisch und läuferisch stark verbessert. Ob er selbst gern als Trainer arbeiten würde? Er hat den C-Trainerschein in der Tasche, aber eigentlich will er im Sommer erstmal die Zeit mit seiner Familie genießen. Dennoch kann sich Reimer eine Karriere im Eishockey nach der auf dem Eis "vorstellen". Auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat schon Interesse signalisiert. Aber für Reimer gilt: "Erst mal den Kopf frei bekommen und dann mit voller Energie ins neue Leben starten."

SVE-Mitbegründer: Einsatz für die Rechte der Eishockeyspieler

Weitermachen will er auf jeden Fall bei der Spielervereinigung Eishockey (SVE). Gemeinsam mit Moritz Müller von den Kölner Haien ist Reimer einer der Mitbegründer und geschäftsführender Vorstand der Spielervereinigung Eishockey (SVE), die sie während der Corona-Pause im Sommer 2020 mit initiierten. Die SEV versucht die Position der Spieler im deutschen Eishockey zu stärken und als Gesprächspartner bei der Entwicklung des Sports mitzuhelfen. Themen, bei denen sich die SVE engagiert, sind unter anderem die Ausbildung der Jugend und die U23-Regel in der deutschen Eishockeyliga.