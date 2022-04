DEL: Nürnberg und Ingolstadt starten mit Pleiten in Pre-Playoffs

Zum Auftakt der Playoff-Spiele in der Deutschen Eishockey Liga kämpfen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG und der ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie um die letzten beiden freien Viertelfinalplätze.

Weil im Modus Best-of-3 nur zwei Siege zum Weiterkommen notwendig sind, sind die rheinischen Rivalen aus Düsseldorf und Köln nur noch einen Sieg vom Viertelfinale entfernt. Die beiden Altmeister gewannen jeweils die ersten Partien der Pre-Playoff-Runde gegen die bayerischen Vertreter.

Nürnberg verliert 2:3 gegen DEG

Die Düsseldorfer gingen in Nürnberg bereits in der 3. Minute durch Kyle Cumiskey in Führung, Stephen MacAulay erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Der gebürtige Füssener Daniel Schmölz erzielte in der 24. Minute den Anschlusstreffer für die Franken, aber der Torjubel war nur von kurzer Dauer, weil Daniel Fischbuch wenige Sekunden später zum 3:1 für die Gäste aus der Rheinmetropole traf. Marko Friedrich schaffte zwar erneut den Anschluss (29.), aber zum Ausgleich reichte es letztlich nicht mehr. Die DEG konnte die knappe Führung über die Zeit retten.

Damit muss die Mannschaft von Tom Rowe am Donnerstag in Düsseldorf einen Sieg einfahren, wenn sie die Serie noch einmal nach Nürnberg holen will.

Ingolstadt unterliegt 3:4 in Köln

Der ERC Ingolstadt unterlag ebenfalls nur knapp bei den Kölner Haien: Maxi Kammerer sorgte in der 3. Minute für die schnelle Führung der Hausherren, Tim McGauley gelang nur drei Minuten später das 1:1. Marcel Müller (28.) und Alexander Oblinger (32.) ließen erneut die Fans in der Kölner Arena jubeln. Die Gäste aus Oberbayern gaben aber keinesfalls auf. Nur drei Minuten nach dem 1:3 gelang Mikro Höfflin das Anschlusstor. Landon Ferraro stellte in der 52. Minute den alten Abstand wieder her. Jerome Flaakes Treffer zum 3:4 ließ das Team von Coach Doug Shedden zwar noch einmal hoffen, aber es blieb bei der 3:4-Niederlage.

Ingolstadt empfängt am Donnerstagabend die Kölner Haie zum zweiten Spiel der Serie.