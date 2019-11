DEL: Nürnberg schlägt Düsseldorf, Straubing und Augsburg patzen

Ein Sieg - zwei Niederlagen. So die Bilanz der bayerischen Teams am 21. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga. Die Nürnberg Ice Tigers erwischten einen guten Tag und schickten die Düsseldorfer EG mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) nach Hause. Die Straubing Tigers mussten auswärts beim Tabellenschlusslicht Schwenningen ran. Der aktuelle Tabellenzweite musste sich aber überraschend mit einem 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) geschlagen geben. Ähnlich erging es auch den Augsburger Panthern. Mit einer klaren 0:4-Niederlage (0:2, 0:1, 0:1) im Gepäck traten sie die Heimreise aus Berlin an.

Eisbären Berlin - Augsburger Panther 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 Noebels (12:12), 2:0 Ortega (16:13), 3:0 Reichel (25:56), 4:0 Rankel (57:50)

Zuschauer: 11.423

Strafminuten: Berlin 6 - Augsburg 6

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Tore: 1:0 Gilbert (52:44), 2:0 Fischbuch (55:17), 3:0 Dupuis (59:38)

Zuschauer: 5318

Strafminuten: Nürnberg 10 - Düsseldorf 14

Schwenninger Wild Wings - Straubing Tigers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 Carey (01:19), 2:0 Robak (26:34)

Zuschauer: 3224

Strafminuten: Schwenningen 6 - Straubing 8