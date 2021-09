DEL: Nürnberg Ice Tigers wollen letzte Saison "vergessen machen"

Es war eine Saison zum Vergessen bei den Nürnberg Ice Tigers. Verteidigung und Sturm jeweils am zweitschlechtesten in der Liga, einige Spieler waren verletzt oder blieben unter ihren Möglichkeiten. Erst zum Ende hin kam ein wenig Konstanz rein, aber da war der Playoffzug für die Franken schon lange abgefahren.

Und das soll alles in der kommenden Spielzeit besser werden als in der vergangenen: Torwart Niklas Treutle will "das letzte Jahr vergessen machen", Kapitän Patrick Reimer postuliert seiner Mannschaft "Ehrgeiz und Stolz, dass so etwas nicht nochmal passiert".

Ryan Stoa kommt nach Nürnberg

Das erwartet auch der neue Sportboss Stefan Ustorf – der personelle Umbruch fiel kleiner aus als viele nach der durchwachsenen Vorsaison gedacht hatten. In ihrer Endphase hat er viele Gespräche geführt, in die Mannschaft reingehorcht. Das Ergebnis: "Ich habe Schwierigkeiten damit, die Leistungsfähigkeit einiger Spieler aufgrund letzter Saison zu beurteilen. Ich glaube, dass viele eine zweite Chance verdient haben", sagte Ustdorf.

Trotzdem gibt es natürlich Neuzugänge. Der Toptransfer heißt Ryan Stoa. Der 34 Jahre alte Stürmer hat in fast allen großen Ligen der Welt gespielt. Ähnliches gilt auch für die anderen beiden Neuzugänge. Mit Tyler Sheehy kommt ein Spielmacher und mit Blake Parlett ein Abwehrchef mit Erfahrung aus München und Berlin nach Nürnberg.

Nürnberg will "von Tag eins bereit sein"

Die Zugänge sind Verstärkungen, dennoch bleiben im Hinblick auf die kommende Spielzeit zwei Fragen: Wie sehr steckt die letzte Saison noch in den Köpfen der Nürnberger? Und finden der neuformierte Sturm und vor allem die weniger veränderte Abwehr wieder in die Spur?

Die Tests sahen vielversprechend aus, die Vorbereitung war intensiver als bei anderen Klubs - doch in der Liga läuft dann doch vieles anders, wie die Nürnberger in der letzten Saison schmerzlich erfahren mussten. "Wir gehen mit dem Wissen in die Saison, dass jedes Spiel für uns ein Endspiel ist. Wir wollen vom ersten Tag bereit sein", stellte Trainer Franz Fischöder klar.

Der Klassenerhalt sollte den Nürnbergern wohl gelingen. Ob es für die Pre-Playoffs reicht, wird davon abhängen, wie die Franken und ihre zahlreichen jungen Talente in die Saison starten.