DEL: Nürnberg Ice Tigers kämpfen die Straubing Tigers nieder

m DEL-Tiger-Duell am Dienstagabend (11.01.22) hatten die Nürnberg Ice Tigers nach einer heiß umkämpften, spannenden Partie die Nase vorn und gewannen am Ende auch etwas glücklich gegen die Straubing Tigers mit 4:3. In dem engen Spiel gingen die Hausherren immer wieder in Führung, doch die Straubinger zogen zunächst immer wieder nach. Das Nachholspiel vom 26. Dezember endete mit dem dritten Sieg in Folge für die Nürnberg Ice Tigers. Die Franken festigten mit dem Sieg Rang sieben, Straubing bleibt dran und ist Achter.

Hart umkämpftes und enges Spiel

Die Partie hatte bereits nach 20 Sekunden den ersten Höhepunkt: Ryan Stoa traf den Straubinger Pfosten. Danach entwickelte sich ein leidenschaftliches Spiel mit einigen Nickligkeiten. Zwei Mal ging Nürnberg durch Nicholas Welsh und Tyler Sheehy in Führung, zweimal gelang den Niederbayern der Ausgleich. Mitten in eine Straubinger Druckphase fiel das Nürnberger Tor zum 3:2 wie aus dem Nichts. Im letzten Drittel zogen die Franken durch Verteidiger Oliver Mebus auf 4:2 davon. Es war sein erster Saisontreffer in seinem 400. DEL Spiel.

Spannende Schlussphase, aber ohne Empty Net Goal

Am Ende eines heißen Fights wollte es Straubings Trainer Tom Pokel nochmal wissen. Zwei Minuten vor dem Ende wechselte er beim Spielstand von 4:3 für Nürnberg seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers aus. Es folgten auch Chancen um Chancen. Aber Pokels Pokerspiel ging nicht auf. Das Hauptproblem, wie schon in den 58 Minuten davor: Die mangelnde Effizienz der Straubinger. Und Niklas Treutle: Der Nürnberger Torwart hatte einen Galaabend erwischt.