DEL: Nürnberg Ice Tigers drehen das Spiel gegen Frankfurt

Am fünften Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga besiegten die Nürnberg Ice Tigers die Gäste der Löwen Frankfurt mit 3:2 und bejubelten ihren dritten Saisonsieg.

0:2-Rückstand nach zwölf Minuten

Bereits nach zwölf Minuten lagen die Hessen durch die Tore der Kanadier Carter Rowney (4.) und Ryan Olsen mit 2:0 in Führung. Die Franken steckten nicht auf. Erst gelang Dennis Lobach in der 38. Minute der Anschlusstreffer, in der 45. Minute Daniel Schmölz der Ausgleich. Das entscheidende Tor erzielte in der 56. Minute.