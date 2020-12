DEL: Nürnberg Ice Tigers auch gegen Schwenningen sieglos

Tylor Spink hatte die Gäste (19.) mit 1:0 in Führung gebracht. Tim Bender (58.) sorgte kurz vor dem Ende des dritten Drittels für den Ausgleich. Den Siegtreffer schoss Andreas Thuresson nach 76 Sekunden der Overtime. Sieggarant für Schwenningen war der überragende Torhüter Joacim Eriksson.

Überraschungsteam Schwenningen gleichauf mit dem EHC München

Nürnberg ist damit Vorletzter in der Gruppe Süd vor den Augsburger Panthern, die bisher noch gar keinen Punkt holen konnten. Zuletzt hatten die Ice Tigers in München eine 0:6-Klatsche hinnehmen müssen. Die Wild Wings hingegen bleiben das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey Liga. Zum Jahresabschluss liegt der Außenseiter in der noch jungen Saison in der Tabelle gleichauf dem EHC München direkt hinter den Mannheimer Adlern.