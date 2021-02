14.02.2021, 20:18 Uhr

DEL: Niederlagenserie für Nürnberg Ice Tigers verlängert sich

Die Nürnberg Ice Tigers sind in ihrer Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga weiter nicht konkurrenzfähig. Das Team von Trainer Frank Fischöder verlor am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:4 (0:2, 0:2, 1:0).