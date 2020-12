DEL: Nächste Klatsche für Nürnberg – 0:6 in München

Das letzte Spiel der Nürnberg Ice Tigers gegen den ERC Ingolstadt endete einen Tag vor Weihnachten mit 1:4. Nun unterlag das mittelfränkische Team auch beim EHC München mit sechs Gegentoren.

Spiel ohne Kapitän und Neuzugänge

Für München trafen Kossila, zweimal Ehliz, Kastner, Hager und Parkes. Bei den Nürnbergern fehlte neben den Neuzugängen Luke Adam und Arturs Kulda auch Kapitän Patrick Reimer, der wegen Rückenbeschwerden passen musste.

Mittwoch neue Chance

Schon am Mittwoch bekommen die Tiger eine neue Chance auf den ersten Saisonsieg. Dann treffen sie in der heimischen Arena auf die Schwenninger Wild Wings. Aktuell belegen die Nürnberger in der Südgruppe der DEL den letzten Tabellenplatz.