DEL: München weiter auf Platz Eins, zehn Tore im Bayern-Derby

Es war ein packendes bayerisches Derby zwischen den Straubing Tigers und den Augsburg Panthern. Führungswechsel, harte Zweikämpfe und jede Menge Tore gab es beim Freitagsspiel zwischen den beiden bayerischen Teams zu sehen. Straubing, das nach zwei Dritteln führte, verspielte im letzten Abschnitt den Sieg. Das Spiel endete 6:4 (2:1, 1:3, 3:0).

Die Niederbayern haben nun im sechsten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die vierte Niederlage kassiert. Dadurch fielen die Tigers in der Tabelle jetzt hinter die Schwaben zurück und sind nun Elfte. Am Sonntagabend treten die Straubing Tigers bei den Nürnberg Ice Tigers an.