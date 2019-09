13.09.2019, 22:03 Uhr

DEL: München siegt im Derby - Ingolstadt top

Der ERC Ingolstadt hat sich am ersten Spieltag der neuen DEL-Saison an die Tabellenspitze geschossen. 10:4 siegten die Oberbayern in Schwenningen. Im bayerischen Duell setzte sich Vizemeister EHC Red Bull München bei den Augsburger Panthern durch.