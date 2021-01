DEL: München schlägt Straubing Tigers mit 6:2

München startete mit Danny aus den Birken im Tor. Der 35-Jährige gab nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback und strahlte viel Ruhe aus. Ein Doppelschlag im ersten Drittel (6. und 8. Minute) brachte das Team von Don Jackson früh auf die Siegerstraße. Straubing wurde nach den beiden Gegentoren offensiver. Das führte zu einem offenen Schlagabtausch mit tollen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Maximilian Daubner verpasste bei einem Penalty das 3:0 (18.). Eine Minute vor der ersten Pause verkürzte Sven Ziegler für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Spiel, lagen nach der 34. Minute mit 5:1 in Führung. Die Münchner hatten noch nicht genug, der starke Tigers-Goalie Sebastian Vogl verhinderte aber mit Riesenparaden weitere Gegentore. Straubing investierte im Schlussdrittel viel - mit Erfolg in der 53. Minute durch Travis James Mulock. Den Schlusspunkt zum 6:2 setzte der Ex-Meister in der letzten Minute.

Zehntes Saisontor für Parkes

Beim bayerischen Duell glänzte vor allem die dritte Reihe der Münchner um Keith Aulie, Zach Redmond sowie die Stürmer Philip Gogulla, Frank Mauer und Kalle Kossila mit vier Toren. Trevor Parkes und Justin Schütz erzielten die weiteren Treffer. Parkes übernahm mit seinem zehnten Saisontor die alleinige Führung in der DEL-Torjägerliste.

EHC bleibt Mannheim auf den Fersen

Der EHC festigte mit dem 6:2-Erfolg (2:1|3:0|1:1) Platz zwei in der Süd-Gruppe und steht nach neun Spielen bei 18 Punkten. Für die Straubinger war es die sechste Niederlage im achten Ligaspiel.

"Wir sind gut gestartet und hatten das Spiel im Griff. Vorne haben wir die Tore gemacht." Maximilian Daubner, EHC Red Bull München