DEL: München im Wiesn-Outfit zu stark für Augsburg

Zwei Drittel sorgte der Titelkandidat, der mit speziellen Wiesn-Trikots auflief, für totale Dominanz, die auch direkt in Tore umgemünzt wurden. Yasin Ehliz (2., 22.), Benjamin Street (5. ), Austin Ortega (14.), Daryl Boyle (31.) und Ryan McKiernan (36.) sorgten so schon nach spätestens der Hälfte der Spielzeit für die Vorentscheidung in dieser Partie.

"Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise wie wir gespielt haben." Austin Ortega, EHC München

Shutout für Niederberger - Augsburg nach vorne zu harmlos

Vom Kampf und geblockten Schüssen, die Augsburg in den ersten beiden Saisonspielen (ein Sieg, eine Niederlage) auszeichneten, war kaum etwas zu sehen. Und auch im dritten Drittel zeigten die auswärts weiter sieglosen Schwaben trotz mehrerer Überzahlsituationen zu wenig nach vorne. Mehr als Schadensbegrenzung war an diesem Abend nicht drin. Für Münchens Torhüter Matthias Niederberger war es der erste Shutout der Saison.

Durch den Sieg kletterte München in der Tabelle auf Rang vier, Augsburg findet sich vorerst auf Platz elf wieder. Der Spieltag wird am Freitag abgeschlossen, u.a. mit den Partien von Tabellenführer Straubing Tigers, den Nürnberg Ice Tigers und dem ERC Ingolstadt.