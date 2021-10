DEL: München gibt Tabellenführung an Mannheim ab

Titel-Mitfavorit EHC München kassierte in einem intensiven und engen Spiel gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) die erste Heimniederlage. Für München war es am achten Spieltag erst die zweite Niederlage, die dem EHC allerdings die Tabellenführung kostete. Neuer Spitzenreiter sind die Adler Mannheim, die bereits am Donnerstag die Kölner Haie mit 2:0 besiegt hatten.

"Unser Spiel war über weite Strecken ordentlich, aber das ist nicht unser Anspruch, ordentlich zu spielen. Wir können viel mehr." Patrick Hager, EHC München

Titelverteidiger Eisbären Berlin kassierte mit 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) gegen die Düsseldorfer EG im vierten Heimspiel die vierte Niederlage und rutschte auf den sechsten Rang ab. Champions-League-Teilnehmer Fischtown Pinguins Bremerhaven schob sich mit einem souveränen 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen die Augsburger Panther ins Tabellenmittelfeld.

Sieg für Nürnberg, Niederlage für Straubing

Im Abstiegskampf feierten die Nürnberg Ice Tigers nach dem Rauswurf von Trainer Frank Fischöder ihren zweiten Sieg. Mit Sportdirektor Stefan Ustorf an der Bande bezwangen die Franken den ERC Ingolstadt 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) und setzten sich ein wenig vom Tabellenende ab.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner Patrick Reimer schoss zwei Tore in Unterzahl, eins jedoch als Ingolstadt bereits den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen hatte. Der 38-Jährige zog mit dem 786. Scorerpunkt seiner Karriere in der ewigen Scorer-Wertung an Robert Hock vorbei auf Platz zwei.

Bester Punktesammler der DEL-Historie ist noch der ehemalige Düsseldorfer Daniel Kreutzer mit 797. Auch die Krefeld Pinguine holten nach ihrem Trainwechsel beim 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) bei den Schwenninger Wild Wings den zweiten Saisonsieg.

Die fünfte Niederlage in Serie kassierten die Straubing Tigers, die ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung verloren.