DEL: München geht in Playoffs in Führung, Straubing wehrt Aus ab

Der EHC München hat einen souveränen 3:1-Heimsieg gefeiert und geht in der Serie wieder mit 2:1 in Führung. Einzig am Anfang des ersten Drittels hatten die Münchner mit der Spritzigkeit der Düsseldorfer zu kämpfen. Bernhard Ebner brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung.

Doch mit starkem Kombinationsspiel drehten die Oberbayern jedoch das Spiel: Patrick Hager gelang in der 18. Minute der Ausgleich, Yasin Ehliz erhöhte in der 24. Minute auf 2:1. Der EHC verwaltete den Vorsprung dann geschickt. Vier Minuten vor Schluss erzielte Trevor Parkes des 3:1-Endstand.

Wer dreimal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Mit den vierten Viertelfinalpartien geht es am Samstag weiter. Sollten fünfte Spiele notwendig sein, stünden diese am Ostermontag an. Das Playoff-Halbfinale beginnt am Mittwoch.

EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 3:1 (1:1,1:0,1:0)

Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin)/Aleksi Rantala (Finnland)

Zuschauer: 4.573

Tore: 0:1 Ebner (4:56), 1:1 Hager (17:40), 2:1 Ehliz (23:43), 3:1 Parkes (55:59)

Strafminuten: 4 / 10

Straubing Tigers erzwingen viertes Spiel

Die Straubing Tigers standen vor dem dritten Playoff-Spiel mit zwei Neiderlagen gegen Adler Mannheim praktisch mit dem Rücken zur Wand. Doch die Niederbayern zeigten Kampfgeist. Nach dem ersten Drittel stand es noch 0:0. Doch kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts traf Taylor Leier zur Straubinger Führung. Kael Mouillierat erhöhte nur 45 Sekunden später auf 2:0. In der 26. Minute später Mannheim durch Borna Rendulic der Anschlusstreffer. Kurz vor Ende der Partie traf Mike Connolly zum 4:1-Endstand.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 4:1 (0:0,3:1,1:0)

Schiedsrichter: Andrew Bruggeman (USA)/Gordon Schukies (Herne)

Zuschauer: 5635

Tore: 1:0 Leier (20:45), 2:0 Mouillierat (21:30), 3:0 Akeson (22:46), 3:1 Rendulic (26:31), 4:1 M. Connolly (58:38)

Strafminuten: 8 / 12

Eisbären ziehen ins DEL-Halbfinale ein

Während alle anderen Vereine noch in ein viertes Spiel müssen, hat es Topfavorit Eisbären Berlin als einziger Klub nach nur drei Viertelfinalspielen ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga geschafft. Der Vorjahresmeister gewann souverän mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Kölner Haie und holte damit den notwendigen dritten Sieg.