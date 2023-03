DEL: Kaderplanung der Nürnberg Ice Tigers mit vielen Fragen

Sicher wird bei der Saisonabschlussfeier der Nürnberg Ice Tigers am Sonntag ab 13 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung so manche Träne fließen. Denn nach dem Aus in den Pre-Playoffs wird nicht nur das Ende einer Saison gefeiert, sondern es werden auch zahlreiche Spieler verabschiedet. Wiedermal steht ein Umbruch an. Wie die Kaderbildung beim Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) derzeit läuft, darüber hat Sportdirektor Stefan Ustorf am Samstag in einer kurzen Stellungnahme informiert. Und die macht deutlich: Auf Ustorf wartet in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Menge Arbeit!

Zwölf Spieler bleiben auch kommende Saison Ice Tigers

Denn wie der Verein schreibt, kann Sportdirektor Stefan Ustorf derzeit fest nur mit zwölf bisherigen Spielern rechnen: mit Niklas Treutle und Leon Hungerecker im Tor, in der Abwehr mit Julius Karrer und Marcus Weber sowie mit dem in dieser Woche verlängerten Hayden Shaw. Im Sturm mit Daniel Schmölz, Ryan Stoa, Danjo Leonhardt, Tim Fleischer, Max Kislinger, Lukas Ribarik sowie Roman Kechter.

Sechs sichere Abgänge

Fix verlassen werden den Verein sechs Spieler: Neben Rekordspieler Patrick Reimer, der mit 40 Jahren die Schlittschuhe an den Nagel hängt, kehrt auch Oliver Mebus nach sieben Jahren Nürnberg den Rücken. Aus familiären Gründen ziehe es den Verteidiger zurück in die Heimat nach Nordrhein-Westfalen. Laut Medienberichten wird er mit der Düsseldorfer EG in Verbindung gebracht. Auch Tyler Sheehy und Gregor MacLeod werden innerhalb der DEL wechseln. So soll MacLeod zu den Kölner Haien gehen. Nicholas Welsh hat dagegen in Skandinavien unterschrieben. Außerdem erhält Andrew Bodnarchuk keinen neuen Vertrag von den Ice Tigers.

Noch im Gespräch mit sieben Spielern

In Gesprächen um eine Vertragsverlängerung sei der Verein noch mit Dennis Lobach, Elis Hede, Dane Fox, Rick Schofield, Blake Parlett, Charlie Jahnke sowie Jake Ustorf.

Gerade die Reihe mit den "jungen Wilden", mit Lobach, Hede und Leonhardt hat in der vergangenen Saison viel Schnelligkeit und Gefährlichkeit aufs Eis gebracht und gezeigt, wie junge Spieler sich in der DEL behaupten können. Viele Nürnberger Eishockeyfans wünschen sich daher, dass die drei auch kommende Saison wieder miteinander in einer Reihe für die Ice Tigers antreten können. Ob das so sein wird, werden die nächsten Monate zeigen.

Offene Kommunikation von Fans gelobt

Der Nürnberger Sportdirektor hat also in den kommenden Wochen viel zu tun, um in der nächsten Saison wieder ein konkurrenzfähiges Team auf dem Eis zu präsentieren. Dass die Nürnberg Ice Tigers über den derzeitigen Planungsstand offen kommunizieren, wurde zumindest in den sozialen Medien von den Fans schon einmal positiv bewertet. So kommentierte ein Fans auf Facebook "Danke für diese gute aktive Kommunikation Nürnberg Ice Tigers" und bekam dafür zahlreiche "Daumen hoch".