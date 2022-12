DEL: Ingolstadt gewinnt auch gegen Schwenningen

Der ERC Ingolstadt hat gegen die Schwenniger Wild Wings mit 5:2 gewonnen. Damit bleiben die Schanzer in der Tabelle auf Platz drei und sind weiterhin im Rennen um die direkte Qualifikation für die Playoffs. Durch das Ergebnis rückt der ERC in der Tabelle auf einen Punkt an die zweitplatzierten Adler Mannheim ran.

Frühe Führung schnell gekontert

Bereits nach 69 Sekunden durften die Ingolstädter zum ersten Mal jubeln. Daniel Pietta fälschte einen Schlagschuss von Wagner mit der Rückhand ab ins Netz. Doch die Führung hielt nicht lange. In der sechsten Minute traf Daniel Pfaffengut zum Ausgleich. In der Folge leisteten sich die Hausherren zu viele Strafzeiten und gingen in Unterzahl in Rückstand. Tyson Spink drehte die Partie für Schwenningen (15.).

Ingolstadt profitiert von Powerplay-Situationen

Im zweiten Drittel hatten die Schanzer dann Glück. Der Puck sprang vom Bein des Schwenningers Stefan Matteau ins eigene Netz zum 2:2-Ausgleich (27.). Knapp zehn Minuten später drehten die Hausherren dann die Partie. Der Treffer von Mirko Höfflin fiel erneut im Powerplay (36.). In den Schlussminuten nahmen die Gäste ihren Keeper vom Feld und kassierten noch zwei Empty-Net-Goals durch Pietta (59.) und Marko Friedrich (60.)

Damit blieb es am Ende beim 5:2-Heimsieg der Schanzer, die am Freitag zum Auswärtsspiel bei den Frankfurter Löwen fahren.