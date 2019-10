DEL: Ingolstadt beendet Düsseldorfer Siegesserie

Nach sieben Siegen in Folge musste sich der Gastgeber Düsseldorf am zehnten Spieltag geschlagen geben. David Elsner (17.) legte frühzeitig zum 0:1 vor. Die Ingolstädter verteidigten in der Folgezeit gut und machten der DEG das Leben schwer. Erst in der 47. Minute nutzte Düsseldorf ein weiteres Powerplay zum Ausgleich, als Maximilian Kammerer im Nachschuss traf. Der ERC vergab danach noch einige gute Möglichkeiten zur erneuten Führung, doch DEG-Torhüter Mathias Niederberger glänzte mit sehenswerten Paraden. Beide Torhüter hielten auch in der Verlängerung ihre Teams im Spiel. Ingolstadts Kristopher Foucault verwandelte dann den entscheidenden Penalty. In der Tabelle bleibt Düsseldorf mit 18 Punkten auf dem vierten Platz, Ingolstadt schob sich auf dem siebten Rang vor.

Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: 0:1 Elsner (17:00), 1:1 Kammerer (46:01), 1:2 Foucault (Penalty)

Zuschauer: 4.985

Strafminuten: Düsseldorf 6 - Ingolstadt 4