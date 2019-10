DEL: Höhenflug der Straubing Tigers kommt nicht von ungefähr

So etwas kennt man normalerweise nur aus kitschigen Hollywoodproduktionen: Der Underdog aus der Provinz, in diesem Fall die Straubing Tigers mit einem Etat von ca. 6,5 Millionen Euro, schlägt den haushohen Favoriten. EHC München (ca. 15,5 Mio Euro Etat) kam am Pulverturm mit 1:5 unter die Räder, und auch dem Krösus der Liga, den Mannheimer Adlern nutzten der 16 Millionen Euro Etat nichts: Auch ihnen wurden beim 3:1 für Straubing die Flügel gestutzt.

Leistungsträger top in Form

Wie kommt es zu Straubings Höhenflug? Im Prinzip ist die Sache einfach erklärt. Zum einen: Die Leistungsträger sind im Großen und Ganzen top in Form und mit Ausnahme von Torwart Jeff Zatkoff bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben. Das ist wichtig bei dem Kader, der zwar durchaus bemerkenswert, aber nicht sonderlich tief besetzt ist.

"Happy wife, happy life"

Der nächste Punkt könnte sogar als die Zauberformel schlechthin gelten. Straubing wird sehr familiär geführt. Oder um es mit den Worten von Manager Jason Dunham zu sagen: "Happy wife, happy life". Der Verein bemüht sich darum, dass es seinen Spielern und auch ihren Familien gut geht. Der mit Abstand kleinste Standort der DEL schafft es immer wieder, zur Wohlfühloase zu werden.

Selbstbewusstsein beim eingespielten Team

Und das überzeugt auch Spieler, die woanders vielleicht mehr Geld verdienen könnten, zu bleiben. Bestes Beispiel: Das Gespann Mike Connolly und Jeremy Williams. Williams ist einer der Topstürmer der DEL, Connolly so etwas wie das Hirn der Mannschaft. Seit vier Spielzeiten stehen sie zusammen auf dem Eis, wirbeln, treffen, bereiten vor. Williams etwa markierte in der vergangenen Saison 57 Scorerpunkte. Und er machte einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Bereits jetzt ist er schon wieder bei acht Toren und fünf Vorlagen aus 13 Spielen. Auch Mike Connolly hat seine Form konserviert. Er ist aktuell mit 14 Punkten der Topscorer seines Teams.

Das Team ist weitestgehend zusammengeblieben. Jeff Zatkoff, der Zauberer im Tor, der vor wenigen Jahren noch mit Pittsburgh den Stanley Cup holte, ist ebenso weiter dabei, wie der Verteidiger Sena Acolatse, der Senkrechtstarter Stefan Loibl und der Glücksgriff Antoine Laganiere. Die Niederbayern mussten sich nicht groß umstellen. Sie funktionierten von Beginn an - und starteten mit riesigem Selbstbewusstsein.

Risikobereitschaft bei den Transfers

Ausgezahlt hat sich auch, dass die Tigers ein gewisses Risiko bei ihren Verpflichtungen eingingen. Jason Dunham setzt gerne auf Spieler, die in der DEL schon gezeigt haben was sie draufhaben, in der Vorsaison aber eine Leistungsdelle hatten und woanders ausgemustert wurden. Und so kommt es, dass sich im Straubinger Kader durchaus prominente Namen wie Benedikt Schopper, T.J. Mulock oder Sven Ziegler finden. In diesem Jahr holte man den langjährigen Nationalverteidiger Benedikt Kohl aus Ingolstadt und vor allem Travis Turnbull. Der Mann mit der charakteristischen Zahnlücke hat bereits fünf Treffer erzielt.

Taktisch diszipliniert - auch in intensiven Spielphasen

Bleibt noch ein weiteres Charakteristikum der Straubing Tigers: Was vielleicht spielerisch nicht klappt, wird mit schierem Willen, unglaublicher Intensität und Laufbereitschaft wieder wettgemacht. Dass das auch noch taktisch diszipliniert abläuft, macht es für jeden Gegner nochmal eine Nummer schwerer. Schlagen können sich die Tigers aktuell eigentlich nur selbst. Das einzige wovor sie Angst haben müssen, wäre eine Verletzungsserie. Denn das unterscheidet die Niederbayern dann doch von den ganz großen Namen der Liga: Fallen die Topspieler aus, sind sie nicht eins zu eins zu ersetzen.