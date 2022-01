DEL: Heimniederlage für Augsburger Panther gegen Iserlohn

Eigentlich sind die Augsburger Panther in dieser DEL-Saison zu Hause eine Macht - außer gegen die Iserlohn Roosters. Gegen die Sauerländer verloren die Schwaben beide Partien im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Nach der 1:4-Niederlage im September setzte es dieses Mal eine 1:2-Pleite.

Das einzige Tor für den AEV vor 1.300 Zuschauern erzielte der Kanadier Jesse Graham in der 13. Spielminute. Es war sein erster DEL-Treffer. Für Iserlohn waren ebenfalls zwei Kanadier erfolgreich: Luke Adam (10.) und Hubert Labrie (37.).

Iserlohns erstes Pflichtspiel im Kalenderjahr

Damit feierten die Iserlohn Roosters ein erfolgreiches Comeback in der Deutschen Eishockey Liga nach einer einmonatigen Corona-Zwangspause - ein gelungener Einstand für den neuen Chefcoach Kurt Kleinendorst.

AEV vor Olympiapause noch gegen Nürnberg

Für die Panther steht am Sonntag (30. Januar 2022) noch das Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers auf dem Programm, ehe es für die Mannschaft von Coach Tray Tuomie in eine kurze Olympiapause geht. Danach spielen die Augsburger erst wieder am 13. Februar in Iserlohn.

Die gesamte Liga ächzt derzeit unter den steigenden Corona-Infektionszahlen. Die Partie war die einzige, die am Freitag noch stattfinden konnte. Wegen der vielen Absagen müssen etliche Spiele während der Olympischen Winterspiele in Peking ohne Nationalspieler nachgeholt werden.

Augsburger Panther - Iserlohn Roosters | 1:2 (1:1,0:1,0:0)

Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau)/Sean MacFarlane (USA), Zuschauer: 1.312, Tore: 0:1 L. Adam (9:25), 1:1 Graham (12:05), 1:2 Labrie (36:38), Strafminuten: 4 / 4.