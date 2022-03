DEL: Hauptrundenfinale mit Rechenschieber

Die Coronapandemie hat in der laufenden Spielzeit für ein ziemlich schiefes Tabellenbild in der Deutschen Eishockey Liga gesorgt. Während einige Teams 54 Partien gespielt haben, kommen etwa die Augsburger Panther nur auf 50 (Stand: 30.03.). Zwei Begegnungen werden am kommenden Wochenende noch gespielt, dann wird abgerechnet - und zwar mit Hilfe der sogenannten Quotientenregelung. Dabei wird ein Durchschnitts-Punktewert errechnet, der aufgrund der Pandemie abgesagte Spiele ausgleicht und einrechnet.