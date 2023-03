DEL-Halbfinale: München legt gegen Wolfsburg vor

DEL-Hauptrundensieger EHC München ist in der Halbfinalserie (best-of-seven) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 1:0 in Führung gegangen. Beim 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) erwischte das Team von Trainer Don Jackson den besseren Start. München dominierte das erste Drittel, ging verdient mit 2:0 in Führung und gab diese Führung nicht mehr ab. Insgesamt vier Siege braucht ein TZeam, um ins Finale einzuziehen.

Für Semifinal-Dauergast Wolfsburg bietet sich bereits am Sonntag (13.15 Uhr) die Chance auf den Ausgleich. Erst müssen die Niedersachsen aber eine verdiente Niederlage verkraften. In der Münchner Olympia-Eishalle erzielten Trevor Parkes (2.), Emil Johansson (7.), Maxi Kastner (28.), Andi Eder (30.) und Maksymilian Szuber (54.) die Tore für den Gastgeber, Matt Loritos Anschlusstreffer zum 1:2 (23.) brachte nur kurz Spannung in eine ansonsten einseitige Partie. Grizzlys-Urgestein Gerrit Fauser gelang lediglich Ergebniskosmetik (40.).