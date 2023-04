> Sport > DEL-Halbfinale: München und Ingolstadt gleichen aus

DEL-Halbfinale: München und Ingolstadt gleichen aus

Der EHC Red Bull München ist wieder auf Titelkurs und auch Ingolstadt hat Spiel vier im Halbfinale der DEL-Playoffs gewonnen. München setzte sich in Wolfsburg, die Panther in Mannheim durch. In der Best-of-seven-Serie gelang beiden der 2:2-Ausgleich.