DEL-Halbfinale: Ingolstadt und München verlieren Spiel drei

Kein erfolgreicher Abend für die bayerischen Halbfinal-Teilnehmer in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der ERC Ingolstadt verlor mit 1:2 zuhause gegen die Adler Mannheim. Red Bull München musste sich den Grizzlys Wolfsburg geschlagen geben. Beide Mannschaft liegen damit mit 1:2 in Rückstand im Playoffs-Halbfinale, das als Best-of-seven-Serie ausgetragen wird.

Ingolstadt gibt Führung aus der Hand

Wie schon in den beiden Spielen zuvor siegte in Ingolstadt die Auswärtsmannschaft. Stefan Matteau traf zwar nach 27 Minuten für den ERC zum 1:0. Matthias Plachta glich nur 18 Sekunden später zum 1:1 aus. Jordan Szwarz erzielte in der 35. Minute den Siegtreffer. In der Schlussphase versuchten die Gastgeber von Trainer Mark French alles. Bereits zweieinhalb Minuten vor dem Ende nahm der Coach Torhüter Kevin Reich vom Eis, doch in Überzahl gelang dem ERC nicht der erhoffte Ausgleich, weil Adler-Torhüter Arno Tiefensee mehrmals glänzend parieren konnte.

München verliert zum zweiten Mal in Folge

In der zweiten Partie des Abends verlor der EHC Red Bull München ebenfalls zuhause gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:5 (0:0, 2:4, 1:1), nach dem Auftaktsieg war es nun schon die zweite Niederlage in Folge. Die Wolfsburger blockten in der Defensive unzählige Schüsse und zeigten sich offensiv zugleich eiskalt. Spencer Machacek (23./50.), Trevor Mingoia (29.), Dustin Jeffrey (34.) und Tyler Morley (39.) trafen für die Grizzlys. München konnte allenfalls mit seiner Powerplay-Bilanz zufrieden sein. Yasin Ehliz (38.) und Zachary Redmond (45.) trafen jeweils in Überzahl, auch Christopher Desousa (40.) sorgte zwischenzeitlich für Hoffnung.

Für den Einzug ins Finale sind in den Best-of-seven-Serien vier Siege notwendig, weiter geht es für den EHC am Donnerstag in Wolfsburg (18.45 Uhr), Ingolstadt ist in Mannheim gefordert (19.15 Uhr).