DEL-Finale: München startet mit Respekt vor schnellen Panthern

Es ist schon eine Weile her, dass zwei bayerische Vereine den deutschen Meistertitel unter sich ausmachten. Der EV Landshut setzte sich 1970 gegen den EC Bad Tölz durch. 53 Jahre später heißt das Duell jetzt München gegen Ingolstadt.

Trotz der Vorgeschichte ist es eine Premiere im deutschen Eishockey: Zum ersten Mal seit Einführung der Playoffs 1980/1981 treffen in der Best-of-Seven-Serie zwei bayerische Klubs aufeinander. Der EHC Red Bull München empfängt am Abend (19.30 Uhr) im ersten Duell die Ingolstädter Panther. "Für die Fans gibt es nichts Schöneres", sagt Münchens Kapitän Patrick Hager vor dem Start in der Finalserie.

Mit München und Ingolstadt sind die beiden besten Teams der Hauptrunde ins Finale eingezogen, einfach war es für beide Teams in den Play-Offs dennoch nicht. "Der Weg ins Finale war für beide Mannschaften sicherlich kein Zuckerschlecken", so Hager.

Ingolstadts Kapitän hofft auf müde Münchner

Der EHC konnte in der Runde der letzten vier erst in der siebten Partie gegen die Grizzlys Wolfsburg den Einzug ins Finale perfekt machen. Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner hofft deshalb auf müde Münchner, die den Matchball im sechsten Spiel nicht nutzen konnten und dadurch weniger Zeit zur Regeneration hatten. "Nicht nur für die Fans, sondern für uns Spieler ist es auch toll, ein bayerisches Derby zu haben. Erster gegen Zweiter, besser kann es nicht sein. Die Vorfreude ist riesig. Und wir sind alle heiß, dass es jetzt endlich losgeht", sagt Wagner.

Favorit ist Hauptrundensieger München

Als Favorit geht der dreimalige Meister gegen Ingolstadt in die Best-of-Seven-Serie, in der vier Siege zum Titel benötigt werden. In der Hauptrunde hatten die Münchner alle vier Partien gewonnen. Dennoch ist der Respekt vor dem ERC groß. "Ingolstadt ist läuferisch unglaublich stark, hat wahrscheinlich die schnellste Mannschaft der Liga. Wir müssen die richtige Balance finden und dürfen uns nicht von ihrem hohen Tempo überraschen lassen", findet Hager, der auf seinen Ex-Klub trifft. Von 2012 bis 2015 spielte der Stürmer für Ingolstadt. 2014 gewann er mit dem ERC die Meisterschaft.

Ingolstadt setzt auf Teampower

Die Ingolstädter, die zum zweiten Mal in der Geschichte den Titel holen können, fühlen sich gut gerüstet und setzen gegen die Ligakonkurrenten auf die detailierte Analyse und Spielidee von Coach Mark French. "Er gibt ihnen für jedes Spiel einen klaren Matchplan an die Hand", sagt Manager Tim Regan. Die Stärke des Teams sei auch, dass es keine Einzelspieler gibt, die herausstechen. "Es ist wirklich der Erfolg vom ganzen Team", erklärt Stürmer Mirko Höfflin.