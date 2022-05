DEL-Finale: EHC München und die letzte Chance

Die Eisbären Berlin wollen ihren neunten Titel am liebsten schon heute in München (Beginn: 19.30 Uhr) unter Dach und Fach bringen. Im vierten Spiel der Serie Best-of-Five benötigt der mit 2:1 führende Titelverteidiger noch einen Erfolg, um sich erneut die nationale Meisterschaft zu sichern. Sollte Finalist München in der Serie zum 2:2 ausgleichen, würde am Donnerstag (06.05.2022) das letzte und entscheidende Spiel in Berlin stattfinden.

Die DEL-Finalserie: Berlin - München 2:1