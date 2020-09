DEL fehlen Millionen - Saisonstart "nicht seriös darstellbar"

Bis dahin fordert die Liga verbindliche Zusagen der Politik für einen Spielbetrieb mit mehr Zuschauern. "Alle Clubs wollen unbedingt spielen, aber unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist dies wirtschaftlich nicht seriös darstellbar", sagte DEL-Aufsichtsratschef Jürgen Arnold nach stundenlangen Beratungen der 14 Clubs am Montag. "Uns fehlen für einen verantwortungsvollen Saisonstart rund 60 Millionen Euro, die wir ohne die Hilfe Dritter alleine nicht aufbringen können."

Saisonstart auf Mitte November verschoben

Eigentlich hätte die DEL bereits am vergangenen Freitag in die Saison starten sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie und dem bisherigen Ausschluss von Zuschauern bei Sport-Großveranstaltungen war der Beginn der Spielzeit bereits auf Mitte November verschoben worden - in der Hoffnung, dann vor Zuschauern spielen zu können.

Dieser Wunsch blieb zum Teil jedoch unerfüllt. Die 20 Prozent der eigentlichen Zuschauer-Kapazitäten, die aktuell zugelassen sind, sind für einen wirtschaftlichen Spielbetrieb zu wenig für die meisten DEL-Clubs. Nach vorherigen Signalen aus der Politik hatte man auf erheblich mehr Zuschauer gehofft. "Wir können und wollen kein Harakiri begehen. Vielmehr sind wir in der Pflicht, wirtschaftlich verantwortungsbewusst mit dieser schwierigen Situation umzugehen", sagte Arnold.

Augsburger Panther können sich nicht für Spielbetrieb entscheiden

Auch bei den Augsburger Panthern sieht man unter den aktuellen Bedingungen derzeit keine Chance auf einen Saisonstart. "Unter diesen Voraussetzungen und ohne zusätzliche Hilfen", sagt der Prokurist und ehemalige Eishockeytorwart Leonard Conti, "können wir uns einfach nicht für einen Spielbetrieb entscheiden." Bei den Schwaben hofft man, dass doch noch mehr Fans zugelassen werden. "Wenn wir so die ganze Saison durchspielen, unter diesen Voraussetzungen, dann werden die Clubs Millionenverluste machen und der ein oder andere wird es nicht überleben."