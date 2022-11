DEL: EHC München verliert Spitzenspiel in Mannheim

Lange hatte Mannheim alles im Griff und verwaltete ihren Zwei-Tore-Vorsprung aus den ersten beiden Dritteln souverän. Doch München gelang im Schlussdrittel in Unterzahl noch der Anschluss durch Yasin Ehliz (50.). Es wurde spannend in den letzten zehn Minuten: Trevor Parkes verpasste den Ausgleich bei einem Pfostentreffer um Zentimeter, in der Schlussphase drückten die Münchner in Überzahl und wollten unbedingt den Ausgleich.

München bleibt Tabellenführer

Adler-Goalie Arno Tiefensee wuchs aber in den letzten Minuten über sich hinaus und so blieben die Punkte in Mannheim. Für Mannheim waren Matthew Donovan (3.), Matthias Plachta (17.) und Stefan Loibl (25.) erfolgreich. Neben Ehliz traf noch Andreas Eder (10.) für den EHC.

München bleibt trotz der Niederlage an der Tabellenspitze. Mannheim rückt vier Punkte an den Tabellenführer heran.