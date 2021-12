DEL: EHC München unterliegt der Düsseldorfer EG trotz Aufholjagd

In der Tabelle liegen die Münchner trotz der Niederlage aber aufgrund des besseren Punktequotienten auf weiter Rang zwei vor den Mannheimern.

Aufholjagd, dann aber Niederlage im Penaltyschießen

Der EHC München konnte den Schwung aus dem Halbfinaleinzug in der Champions League nicht mit in die DEL nehmen. Zwar kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson nach einem 0:3-Rückstand zurück. Am Ende musste sich der EHC aber mit 3:4 (0:1, 3:2, 0:0) nach Penaltyschießen der Düsseldorfer EG geschlagen geben.