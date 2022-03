DEL: EHC München schlägt Adler Mannheim

An der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rückte hinter Titelverteidiger Eisbären Berlin Ex-Titelträger EHC Red Bull München etwas näher an den zweitplatzierten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg heran.

München feiert achten Sieg in den letzten neun Spielen

Während Wolfsburg gegen Köln erst nach Penaltyschießen 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) gewann, siegte München im Verfolgerduell mit Adler Mannheim 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) und feierte damit seinen achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Mannheim hingegen verlor durch seine zweite Niederlage binnen drei Tagen vorerst den Anschluss zur Spitzengruppe.

Straubing gewinnt 3:1 gegen Augsburger Panther

Hinter den Kurpfälzern rangieren die Straubing Tigers nach ihrem 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen die Panther aus Augsburg unverändert auf dem fünften Platz.

ERC Ingolstadt wieder auf Play-Offs-Kurs

Im Dreikampf um den sechsten und letzten Direktplatz in den Play-Offs geht das Bäumchen-wechsel-Dich-Spiel weiter. Der ERC Ingolstadt kehrte nach gleich sechs Niederlagen in Serie durch ein 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) gegen Abstiegskandidat Iserlohn Roosters in die Erfolgsspur zurück und kletterte zugleich vom achten auf den sechsten Rang.

Die Bayern profitierten dabei besonders von der unerwarteten 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)-Niederlage des bisherigen Tabellensechsten Fischtown Pinguins Bremerhaven beim Schlusslicht Krefelder EV.

1:2-Niederlage der Nürnberg Ice Tigers

Anders als Ingolstadt ließen die Nürnberg Ice Tigers ihre Chance zum Sprung in die Play-off-Zone durch eine 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)-Heimpleite gegen Seriensieger Düsseldorfer EG ungenutzt. Die Rheinländer festigten durch ihren vierten Erfolg nacheinander ihren Pre-Play-offs-Platz und könnten im Idealfall sogar noch in den Endspurt um Rang sechs eingreifen.

Wieder Spannung im Abstiegskampf

Durch Krefelds Lebenszeichen nach den Niederlagen des Ex-Meisters in den beiden vorangegangenen Derbys gegen die Kölner Haie und Düsseldorf ist auch neue Spannung in den Kampf um den Klassenerhalt gekommen. Der KEV verkürzte seinen Rückstand erheblich und kann sich aufgrund der Niederlagen seiner Abstiegsrivalen Iserlohn und Schwenninger Wild Wings, die Spitzenreiter und Meister Eisbären Berlin beim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) bis zur Schlusssirene viel abverlangten, wieder größere Hoffnungen auf den Verbleib in der Eliteklasse machen.

Corona-Chaos: Zahlreiche Spielverlegungen

Die Corona-Pandemie hat für zahlreiche Spielverlegungen und großes Chaos gesorgt. Entsprechend lässt die Tabelle nur eine Tendenz erkennen, weil noch zahlreiche Partien nachgeholt werden müssen.