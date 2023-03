DEL: EHC München macht Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt

Mit einem knappen 2:1-Sieg setzte sich der EHC Red Bull München im sechsten Viertelfinal-Spiel der Playoff-Serie bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven durch und bejubelte den Einzug ins Halbfinale.

Phillip Bruggisser brachte die Hausherren aus Bremerhaven in der 24. Minute in Führung, Münchens Stürmer Yasin Ehliz schaffte in der 30. Minute den Ausgleich. Der US-Amerikaner Austin Ortega sorgte in der 52. Minute für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste.

Adler Mannheim ebenfalls im Halbfinale

Zuvor haben die Adler Mannheim das Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Im sechsten Aufeinandertreffen gewann der achtfache Champion bei den Kölner Haien mit 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) und entschied die Serie Best-of-Seven mit 4:2 für sich. Für die Haie ist dagegen die Saison im Viertelfinale beendet.

Der ERC Ingolstadt setzte sich bereits am Freitag gegen Düsseldorf mit 4:1 durch. Der letzte Halbfinalist wird zwischen den Straubing Tigers und den Grizzlys aus Wolfsburg ermittelt.