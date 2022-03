DEL: EHC München gewinnt auch bayerisches Derby gegen Ingolstadt

Neun Siege in zehn Partien für den EHC München

Seit Mitte Februar hat der EHC zehn Partien absolviert, und neun davon gewonnen. Lediglich beim Tabellenletzten Krefeld Pinguine setzte es Anfang März eine so überraschende wie unnötige Niederlage: 2:3 nach Penaltyschießen. Der ERC Ingolstadt hat dagegen nur eine seiner letzten acht Partien gewinnen können, als aktuell Siebter würde der Klub damit die direkte Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale verpassen.

Unangefochtener DEL-Spitzenreiter sind weiterhin die Eisbären Berlin, die allerdings eine Niederlage bei den Augsburger Panther erlitten. Die Schwaben spielten am Dienstag überraschend stark auf und bezwangen Berlin am Ende 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Scott Valentine schoss in der 54. Spielminute den Siegtreffer für die Augsburger, nachdem Berlin noch kurz zuvor ausgeglichen hatte. Die Panther kommen damit als Zwölfte einem Playoff-Platz wieder näher.

München und Augsburg müssen bereits am Mittwoch wieder spielen

Die Schwaben, die aktuell die wenigsten Spiele in der Liga absolviert haben, stehen nun vor einem hammerharten Endspurt. Sie bestreiten fünf Heimpartien in acht Tagen. Bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr) müssen sie erneut daheim gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven spielen.

Aber auch die Münchner haben am Mittwoch um 19.30 Uhr schon wieder ihr Eröffnungsbully beim nächsten bayerischen Derby bei den Straubing Tigers im Eisstadion am Pulverturm in Niederbayern. Da wird es für Ingolstadt vergleichsweise gemütlich: Der ERC tritt "erst" am Freitag wieder an - bei der Düsseldorfer EG.