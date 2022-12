DEL: EHC München feiert den elften Sieg in Serie

Der EHC München hat seine beeindruckende Serie in der Deutschen Eishockey Liga fortgesetzt und den elften Sieg in Serie eingefahren. Gegen die Kölner Haie gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson 6:3. Beim Sieg der Münchner glänzte der kanadische Stürmer Chris DeSousa mit zwei Treffern und zwei Torvorlagen. Der EHC führt mit 67 Punkten aus 29 Spielen die Tabelle weiter sehr deutlich an.

"Das ganze Team hat es heute einfach gut gemacht. Wir haben hart und schnell gespielt, wir haben getroffen und wir konnten uns wie immer auf Mathias Niederberger im Tor verlassen.“ - Chris de Sousa

Ingolstadt siegt im Verfolgerduell

Mit einem 6:3-Sieg beendete der Tabellenzweite ERC Ingolstadt im Verfolgerduell die Siegesserie der Straubing Tigers. Die Straubinger hatten zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert. Wojciech Stachowiak traf zweimal für die Ingolstädter. Der ERC überzeugte vor allem mit seiner Effizienz: Für die sechs Treffer brauchte das Team nur 25 Torschüsse, Straubing für drei Treffer 38.