DEL: EHC gewinnt Topspiel gegen Bremerhaven

Der EHC München hat in Bremerhaven mit 2:1 gewonnen und somit die Tabellenführung in der DEL gefestigt. Nur zwei Tage nach der herben Niederlage in der Eishockey-Champions-League zeigte das Team von Don Jackson eine verbesserte Leistung.