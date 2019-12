vor 32 Minuten

DEL-Derby: Straubing gewinnt in Nürnberg, EHC baut Führung aus

Am 24. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga gewannen die Straubing Tigers das Derby in Nürnberg mit 3:2. Der EHC München rehabilitierte sich in Krefeld für seinen jüngsten Ausrutscher, während Ingolstadt und Augsburg Niederlagen einstecken mussten.