DEL: Craig Woodcroft wird neuer Trainer der Straubing Tigers

Nachdem sich die Straubing Tigers am Dienstag von ihrem Trainer Tom Pokel getrennt haben, präsentiert der DEL-Klub (Deutsche Eishockey Liga) heute einen neuen Headcoach: Craig Woodcroft übernimmt mit sofortiger Wirkung die niederbayerische Eishockeymannschaft, wie der Verein am Mittag in einer Pressemeldung mitteilt.

Neuer Trainer mit viel internationaler Erfahrung

Woodcroft bringe "umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen internationalen Ligen mit", so der niederbayerische Verein. Der 55-jährige Kanadier begann seine Trainerkarriere in der NHL, der Eishockey-Profiliga in Nordamerika. 2014 kam er nach Deutschland und gewann als Assistenztrainer mit den "Adler Mannheim" die Deutsche Meisterschaft. In den folgenden Jahren war er unter anderem als Cheftrainer bei "Dinamo Minsk", in der russischen Hockeyliga, und bei "Genève-Servette HC", in der Schweizer National League tätig.

Beim Spengler Cup war er als Co-Trainer im Einsatz und führte Team Canada 2017 zum Turniersieg. 2018 gehörte Woodcroft zum Trainerstab des "Teams Canada" bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, wo er mit der Mannschaft die Bronzemedaille holte.

Eishockey mit Tradition in Straubing

"Ich freue mich auf diese neue Chance in Straubing und besonders darauf, mit dieser talentierten Mannschaft zu arbeiten", wird der neue Tigers-Trainer in der Mitteilung zitiert. Straubing habe eine große Eishockeytradition und der Sport bedeute den Menschen in der Region viel. "Ich möchte das Team voranbringen, Ergebnisse erzielen und zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen", so Woodcroft über seine neue Aufgabe.

Woodcroft soll unter anderem junge Talente ausbilden

Der sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Dunham, freut sich über die Verpflichtung: "Craig bringt eine enorme Erfahrung mit, kennt das deutsche Eishockey bestens und war bereits in der 'Penny DEL' tätig. Er hat in Minsk in der KHL sehr erfolgreich gearbeitet und versteht es, junge Talente auszubilden und weiterzuentwickeln." Dunham ist davon überzeugt, dass der 55-Jährige perfekt zum niederbayerischen Verein passt und diesen voranbringen wird.

Derzeit ist in der DEL Länderspielpause. Das nächste Liga-Spiel der Straubing Tigers findet kommende Woche Freitag statt. Dann sind die Kölner Haie zu Gast in Straubing – ein Verein, bei dem Woodcroft in den 90er Jahren als Spieler unter Vertrag stand.