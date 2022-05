DEL: Berlin geht in Finalserie gegen den EHC München in Führung

Vorteil verspielt: Der EHC München hat das zweite Spiel in Folge gegen die Eisbären Berlin verloren und steht nun mit dem Rücken zur Wand. Nachdem das Team von Don Jackson das erste Spiel der Finalserie gewinnen konnte, liegt es nun mit 1:2 zurück und darf sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft keinen Patzer mehr erlauben. Bei der 1:2-Niederlage in Berlin erzielte Zachary Redmond das einzige Tor für den EHC.

Schon am Mittwoch kämpft das Team von Don Jackson im Münchner Olympia-Eisstadion um die letzte Chance, sich zum Meister der DEL-Saison 2021/22 küren. Solltedem EHC der Ausgleich gelingen, fällt die Entscheidung erst einen Tag später im finalen Showdown in Berlin.

Starker Beginn der Gastgeber

Bei den Berlinern waren vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof Zachary Boychuk (5.) und Dominik Bokk (39.) erfolgreich. Das Tor für die Gäste erzielte Zachary Redmond (7.). Wie schon in den zwei Duellen zuvor schenkten sich beide Teams nichts und agierten nahezu auf gleichem Niveau mit zwei glänzend aufgelegten Torhütern.

Die Hausherren wirkten zu Beginn bissiger und hatten durch den Pfostenschuss von Boychuk schon nach 16 Sekunden die erste Großchance. Kurze Zeit später zielte der Kanadier etwas besser und brachte die Eisbären in Überzahl in Führung. Zuvor war der Münchner Benjamin Smith auf die Strafbank verbannt worden.

Sehenswerter Treffer von Redmond

Die Münchner, die mit unverändertem Aufgebot nach Berlin gereist waren, schienen den Rückstand als Weckruf zu verstehen. Der Vorrundenzweite agierte nun deutlich entschlossener und kam verdient zum Ausgleich, als Redmond die Scheibe mit einem sehenswerten Handgelenkschuss in den Winkel beförderte.

Auch danach blieben die Gäste zunächst am Drücker, in dieser Phase hielt der bärenstarke Goalie Mathias Niederberger die Berliner im Spiel. Doch auch Henrik Haukeland auf der Gegenseite konnte sich immer wieder auszeichnen. Vor allem der agile Boychuk war von der Münchner Hintermannschaft nie ganz in den Griff zu bekommen.

Berlins Verteidigung hält stand

Auch das Mitteldrittel blieb hart umkämpft mit Chancen auf beiden Seiten. Technisch war nun aber der ein oder andere Fehler mehr zu erkennen, die Beine wurden bei den Spielern sichtlich schwerer. Die Berliner hatten Pech, dass sich Boychuk bei einem Zweikampf verletzte und in die Kabine musste.

Trotzdem gelang dem Team durch Bokk die erneute Führung. Im Schlussdrittel erwischten zunächst die Eisbären den besseren Start, ein Überzahlspiel ließen sie aber ungenutzt. Daraufhin witterte EHC wieder seine Chance, der Druck auf Berlin wurde größer. Doch die Hausherren verteidigten gut, ließen kaum eine Großchance zu. So blieb es beim 2:1 für Berlin.