DEL: Augsburger Panther kassieren 0:4-Klatsche in Schwenningen

Nachdem die Gäste aus Augsburg das erste Drittel noch ausgeglichen gestalten konnten, kassierten sie im zweiten Drittel zwei Gegentore durch Emil Kristensen (24:06) und Jamie MacQueen (34:22). Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, gerieten die Fuggerstädter in der 45. Minute durch Marius Möchel mit 0:3 in Rückstand. Tylor Spink markierte in der 53. Minute den Endstand.

Augsburg nur auf Tabellenplatz fünf

Durch diese Niederlage ließen die Augsburger (15 Punkte) die große Chance verstreichen, in der Tabelle näher an die Wild Wings heranzukommen. Schwenningen liegt mit nunmehr 20 Punkten auf Rang vier in der Tabelle Süd. Der AEV ist nach dem zwölften Spieltag Fünfter vor Straubing und Nürnberg.