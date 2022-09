DEL-Auftakt: Straubing Tigers einziger bayerischer Sieger

Den Straubing Tigers gelang gegen die Nürnberg Ice Tigers ein 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) zum Auftakt. Die Düsseldorfer EG holte gegen den ERC Ingolstadt einen 4:3 (0:0, 3:0, 0:3, 1:0)-Heimsieg nach Verlängerung. Die Iserlohn Roosters bezwangen die Augsburger Panther 2:1 (0:0:, 0:0, 2:1).

EHC München verliert das Eröffnungsspiel

Die Saison hatten die Kölner Haie am Vorabend mit einem 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)-Coup gegen Vizemeister EHC München eröffnet. Titelverteidiger Eisbären Berlin startet am Sonntag in Nürnberg in die neue Spielzeit.