Deichmann-Rückkehr: In 120 Ultramarathons um die Welt

Ein bayerischer Forrest Gump

Bei seinem Trip von Russland nach Mexiko konnte sich Deichmann schließlich nicht mehr auf seinen eigenen Körper verlassen. Einer Überfahrt mit dem Segelschiff oder Frachter machte die Hurrikans und die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. So musste doch die CO2-Schleuder Flugzeug als Transportmittel herhalten.

In Mexiko war Deichmann dann zu Fuß unterwegs. "Ich habe jetzt auf 5.069 Kilometern elf Paar Schuhe durchlaufen, also alle zwölf Tage im Schnitt war es Zeit für ein neues Paar Schuhe", sagte Deichmann Anfang Oktober in einem Instagram-Live-Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Mit langem Bart auf einsamen Straßen durch die Wüste - Deichmann erinnerte nicht selten an Forrest Gump. Auch, weil ihn immer wieder große Menschenmassen bei seinen Läufen begleiten - doch keiner wollte die gesamte Distanz mit ihm gehen.

Mit Jan Frodeno durch Katalonien

Selbst die Drogenkartelle in manchen Gegenden Mexikos nahmen den Bayern freundlich auf. "Die haben mich dann kurz angehalten und haben auch schon gewusst, wer ich bin. Oder nur gesagt, du muss dir hier keine Sorgen machen. Wir passen auf dich auf", erzählte Deichmann.

Zu seiner letzten Etappe gelangte er von Cancún nach Lissabon wieder per Flugzeug. Ab da ging es per Rad wieder in den Süden, über Marbella, Barcelona, die Pyrenäen in Richtung Heimat. Zeitweise wurde er von Jan Frodeno begleitet. Der Ironman-Weltmeister fuhr an Deichmanns Seite mit dem Rad vom spanischen Girona bis zur französischen Grenze.