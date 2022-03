Deggendorfer SC: Zweitlängstes deutsches Eishockey-Spiel

Im niederbayerischen Deggendorf ist am Sonntagabend Geschichte geschrieben worden: Im zweitlängsten Spiel der deutschen Eishockeygeschichte hat der Deggendorfer SC das Playoff-Spiel gegen die Hannover Indians mit 3:4 verloren.

Längstes Match war 2008

Der entscheidende Treffer für die Gäste fiel in der 4. Verlängerung in der 128. Spielminute. Nach exakt 127 Minuten und 29 Sekunden war das Marathonmatch in Deggendorf um 0:11 Uhr beendet, Spielbeginn war um 18.45 Uhr.

Das bisher längste Match im deutschen Eishockey gab es 2008, damals siegte Köln gegen Mannheim in der 6. Verlängerung nach 168 Minuten und 16 Sekunden. Das Deggendorfer Spiel gestern Abend löst nun die Partie Iserlohn gegen Frankfurt im Jahr 2008 auf Rang zwei der längsten deutschen Eishockey-Matches ab. Damals spielte die beiden Teams 117 Minuten und 47 Sekunden.

Darum sind solche Marathon-Spiele möglich

Derartige Marathon-Spiele sind im deutschen Eishockey möglich, weil in den Playoffs nach nordamerikanischem Vorbild kein Penaltyschießen stattfindet, sondern die Entscheidung nach Verlängerung gefunden wird.

Mit dem Sieg in diesem fast endlosen Spiel in Deggendorf haben die Hannover Indians die Serie im Playoff-Achtelfinale der Oberliga zum 1:1 ausgeglichen. Viel Zeit zur Regeneration bleibt den beiden Mannschaften nicht. Das nächste Match bestreiten Deggendorf und Hannover bereits am morgigen Dienstag, 20 Uhr, in Hannover.