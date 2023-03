Debatte um Doping-Freigabe bei Verletzungen im Sport

Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen, dass sich an den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA – Dopingverbot auch bei Verletzungen - etwas ändern wird

Wellinger strikt gegen Doping bei Verletzungen

Das ist im Gegensatz zu Lisa Zimmermann im Sinne von Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger: "Wenn ich irgendwann an dem Punkt bin, ich komme aus eigener Kraft nicht mehr weiter, dann muss ich die Ski in die Ecke stellen und sagen, es war eine geile Zeit, aber es jetzt einfach nicht mehr so. Und auch in der Zeit, wenn ich verletzt bin. Der Körper braucht, die Zeit, die Prozesse muss ich meinem Körper geben. Da brauche ich nichts unterstützen, das hilft mir vielleicht kurzfristig, aber langfristig macht man nur wieder Dinge damit kaputt. Und deswegen gilt: Der Beste soll gewinnen, aus eigener Kraft, und nichts anderes.“

Wellinger hat sich selbst nach einem Kreuzbandriss lange zurück gekämpft. In dieser Saison ist ihm erstmals wieder der Sprung in die Weltspitze gelungen. Anders als bei Zimmermann, die nicht mehr in den Weltcup zurückkehren konnte.