DEB-Team gelingt Olympia-Revanche

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich für das frühe und enttäuschende Olympia-Aus revanchiert und im zweiten Spiel bei der WM in Finnland den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang in Helsinki den Olympiadritten Slowakei, der Deutschland im Februar bereits in der ersten K.o.-Runde in Peking nach Hause geschickt hatte, mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Plachta und Pföderl bringen deutsche Mannschaft auf die Siegerstraße

Matthias Plachta (22.) und Leo Pföderl (27.) erzielten vor 4.387 Zuschauern in der altehrwürdigen "Helsingin Jäähalli" die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum Auftakt am Freitag trotz beherzten Kampfes 3:5 gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada verloren hatte. Kristian Pospisil (32.) traf für die Slowakei, die im ersten Spiel Frankreich 4:2 geschlagen hatte. Für Deutschland geht es am Montag gegen Russland-Nachrücker Frankreich weiter.

Noch langer Weg für deutsche Mannschaft bis zum Viertelfinale

Weitere DEB-Gegner in der Gruppe A sind Dänemark (19. Mai/15.20), Italien (20. Mai/15.20), Kasachstan (22. Mai/15.20) und die Schweiz. Die besten vier Teams der Achtergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale (26. Mai).