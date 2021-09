DEB-Präsident Reindl scheitert bei Wahl zum IIHF-Präsidenten

Auf dem Halbjahreskongress in St. Petersburg erhielt Reindl im entscheidenden Wahlgang 39 Stimmen. 67 Mitglieder votierten für den Franzosen Luc Tardif. Der in Kanada geborene Ex-Profi ist damit Nachfolger des Schweizers Rene Fasel, der nach 27 Jahren an der IIHF-Spitze abtrat.

Gegen Reindl waren auch der Tscheche Petr Briza, der Däne Henrik Bach Nielsen und der Belarusse Sergej Gontscharow angetreten.

Spieler, Trainer, DEB-Präsident

Reindl ist seit fast fünf Jahrzehnten im Eishockey tätig. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener war über 20 Jahre als Spieler aktiv, stürmte für den SC Riessersee und den SB Rosenheim. Danach war er als Trainer im Einsatz und seit 1986 ist er in verschiedenen administrativen Spitzenfunktionen engagiert.

Der 66-Jährige führt den deutschen Verband seit 2014. Mit der olympischen Silbermedaille 2018 und dem Abschneiden bei der laufenden WM konnte die Nationalmannschaft in seiner Amtszeit zuletzt große Erfolge verbuchen.

Nachdem Reindl bei der IIHF-Wahl unterlegen war, kann er vorerst als Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes im Amt bleiben. Bei der turnusmäßigen Präsidiumswahl im kommenden Jahr will der Oberbayer allerdings nicht mehr antreten. Neben dem langjährigen DEB-Funktionär scheidet dann auch der für Finanzen zuständige Berthold Wipfler aus. Unklar ist bislang, wie es danach strukturell und personell beim DEB weitergeht.